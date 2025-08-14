Украинские дроны атаковали несколько российских регионов: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали Ростовскую область и Краснодарский край
Дроны ВСУ атаковали в Ростовскую область, есть пострадавшие
Из-за атаки БПЛА несколько многоквартирных домов получили повреждения. На место выехали оперативные службы. Пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы с ранением. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. 

13:30 Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова, написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в соцсетях.

13:32 Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова.

13:33 В Ростове, по сообщению губернатора города Александра Скрябина, открыли пункт временного размещения для пострадавших. Его развернули на базе одной из школ.

13:34 В Краснодаре аэропорт приостановил работу. Информация следует из данных онлайн-табло авиагавани.

13:35 Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших во время атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — сказано в сообщении ведомства.

13:36 Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Такое сообщение опубликовано в приложении МЧС России.

13:43 Жители Ростова-на-Дону рассказали о том, что происходило в городе во время налета украинских дронов. «У меня сердце в пятки ушло...в центре ,собачка до сих пор трясется», — рассказывают очевидцы. «Со стороны садовой пролетел в сторону ЦГБ большой дрон, видели», — пишут жители.

13:45 Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия. Обратиться за помощью можно, как сообщают в ведомстве, по телефону 8-863-210-55-99.

13:55 В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, сообщил глава города Александр Скрябин. «На месте происшествия ввели режим ЧС», — написал он в соцсетях.

13:59 В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам, сообщает оперштаб Краснодарского края. «Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. В результате падения обломков повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль», — сказано в сообщении.

