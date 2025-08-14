«Стекла в окнах зазвенели»: ростовчане рассказали об атаке беспилотников ВСУ

Жители Ростова-на-Дону поделились подробностями атаки БПЛА
В результате атаки в Ростове-на-Дону были повреждены два многоквартирных жилых дома
В результате атаки в Ростове-на-Дону были повреждены два многоквартирных жилых дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы поделились с URA.RU подробностями атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону. В городе введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Очевидцы сообщают, что атака произошла внезапно: «У меня сердце в пятки ушло, собачка до сих пор трясется», — рассказывает жительница одного из пострадавших домов. По словам других местных жителей, взрыв был настолько мощным, что «стекла в окнах зазвенели», а в некоторых квартирах в 17-этажном доме на пересечении Ворошиловского и Лермонтовской выбило окна. Также отмечается, что большой дрон был замечен пролетающим со стороны Садовой в сторону Центральной городской больницы.

В результате атаки в Ростове-на-Дону были повреждены два многоквартирных жилых дома, пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В городе введен локальный режим ЧС, организована эвакуация жителей поврежденных домов. Организована горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой поддержки пострадавшим: 8-863-210-55-99. Подробнее об атаке беспилотников — в онлайн-трансляции URA.RU.

