Ушаков рассказал о значимости для России места, где пройдет встреча Путина и Трампа

Ушаков подчеркнул, что проведение переговоров в историческом месте особенно символично
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пройдут рядом с военной базой, расположенной вблизи мемориального кладбища, имеющего особое значение для российско-американских отношений. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Встреча пройдёт рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран», — сказал Ушаков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. На кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, погибших в 1942–1945 годах. Все они участвовали в перегоне американских самолетов в Советский Союз по программе ленд-лиза — ключевому элементу сотрудничества между СССР и США во время Второй мировой войны.

Юрий Ушаков подчеркнул, что проведение российско-американских переговоров в таком месте особенно символично. В 2025 году отмечается 80-летие Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, и мемориал напоминает о совместной борьбе двух стран против общего врага.

