В мессенджере MAX заблокировали более 10 тысяч номеров мошенников за месяц

Более 10 тысяч телефонных номеров мошенников было заблокировано в мессенджере MAX в июле 2025 года. Об этом рассказали в центре безопасности мессенджера, отвечающем за работу с жалобами пользователей.
«В июле текущего года заблокировано более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов», — говорится в сообщении компании в соцсети «ВКонтакте». Релиз есть в распоряжении URA.RU.
Свыше 32 тысяч вредоносных и спам-документов были удалены до того, как они смогли причинить вред пользователям. Центр безопасности MAX передает сведения о мошенниках в Минцифры России и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в попытках осуществления мошеннических действий на платформе. Эксперты центра круглосуточно отслеживают обращения пользователей с помощью автоматизированных технологических платформ.
Рост мошенничества через мессенджеры фиксируется в России на протяжении всего 2025 года: по данным совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, число атак через такие платформы выросло в 3,5 раза; почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками. Мошенники используют разные схемы — от звонков якобы от сотрудников банков и полиции до попыток установить вредоносные приложения под видом сервисных услуг. Власти и эксперты неоднократно предупреждали граждан о необходимости сохранять бдительность.
Накануне в Роскомнадзоре сообщили о введении частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России. Там сообщили, что решение было принято для противодействия мошенничеству. В разговоре с URA.RU председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин подчеркнул, что в России сегодня есть качественные отечественные и безопасные аналоги.
