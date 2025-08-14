От моды до штрафа — что не так с «иранской тонировкой» и как накажут водителей, не чтящих закон

Скоро автолюбителям в России могут начать выписывать штрафы за использование популярной так называемой «иранской тонировки» — специальных рулонных шторок на присосках. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что эксплуатация этих устройств увеличивает риск возникновения ДТП.
Организация обратилась в МВД России с инициативой ввести административную ответственность: предлагается назначать штраф не менее пяти тысяч рублей за первое выявленное нарушение и 15 тысяч рублей — за повторные случаи. Кроме того, в НАС настаивают на полном запрете продажи технологии в РФ. Все, что известно об «иранской тонировке», — от крепления до стоимости и соответствия законам — в материале URA.RU.
Что такое «иранская тонировка»
Иранская тонировка представляет собой функциональное средство защиты от палящего солнца. Аксессуар выполнен в виде рулонной шторки из затемненной пленки с уровнем светопропускания 5 — 15%. Тонировка крепится к стеклу автомобиля с помощью присосок.
Первоначально подобные изделия предназначались для грузовых автомобилей: во время стоянки водитель мог использовать затемненную шторку вместо плотных занавесок, чтобы ограничить проникновение света в кабину. В последнее время такие устройства приобрели популярность и среди владельцев легковых машин.
Куда ее ставят
Наиболее распространенными местами установки «иранской тонировки» являются лобовое стекло и передние боковые окна. В грузовых автомобилях — ГАЗель и КамАЗ — зачастую применяют две отдельные шторки на лобовое стекло (отдельно для водителя и пассажира). В легковом транспорте, особенно в такси, солнцезащитную пленку, как правило, размещают на боковых окнах, чтобы защититься от солнечных лучей во время пробок на дорогах. На задние стекла тонировка, как правило, не наносится — хотя их затемнение не запрещено законодательством РФ.
Как быстро снимается «иранская тонировка»
Снятие солнцезащитной пленки занимает до 10 секунд — это является ее основным преимуществом. Обычно водители убирают шторку, когда замечают сотрудников ГИБДД. Такой способ позволяет избежать получения штрафа за использование тонированных стекол. Согласно статье 12.5 КоАП, его размер составляет 500 — 5 000 рублей. Однако при температуре ниже ?10 градусов присоски могут примерзать к стеклу, что затрудняет их оперативное удаление, передает «Царьград».
Стоимость
Диапазон цен на данный товар достаточно широк и определяется, в первую очередь, размером изделия. Так, иранская тонировка минимального размера 53?130 сантиметров стоит на рынке около 1 200 рублей за две штуки. За комплект размером 72?130 сантиметров придется заплатить порядка 3 000 рублей.
Какие есть размеры
Сейчас на маркетплейсах и в специализированных интернет-магазинах автотоваров представлен широкий ассортимент подобной солнцезащитной пленки разных размеров. Наиболее часто встречаются изделия шириной 53, 58, 63, 64, 68 и 72 сантиметра при стандартной длине 130 сантиметров — то есть различия между ними заключаются исключительно в ширине рулона. Кроме того, можно найти варианты с меньшей длиной — 110 сантиметров.
Какой штраф выпишут за использование «иранской тонировки»
Сейчас прямых санкций за использование съемных автомобильных шторок не предусмотрено. Однако НАС недавно выступил с предложением ввести двухуровневую систему штрафов за их применение: пять тысяч рублей при первом выявлении нарушения и 15 тысяч рублей — при повторном случае. Параллельно с этим рассматривается возможность введения запрета на продажу подобных изделий через маркетплейсы.
Особое внимание уделяется следующему аспекту: закрепленные во время движения шторки способны снижать видимость вплоть до 90% — это значительно повышает риск возникновения авария. В связи с этим сотрудники ГИБДД уже сейчас вправе оформить стандартный административный протокол по статье 12.5 КоАП РФ за тонировку стекол, если автомобиль движется по дороге с закрытой шторкой. В данном случае нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей с обязательным требованием устранить выявленное нарушение.
В случае одобрения инициативы по введению санкций на использование "иранской тонировки", подобное могут официально запретить уже с октября 2025 года. Эксперты советуют водителям пока применять их только на стоянках, а для защиты от солнца во время движения — использовать стандартные солнцезащитные козырьки.
Реакция автоэкспертов на новый штраф
После штрафов за тонировку можно ждать санкции за ношение солнцезащитных очков
Автоэксперт Петр Шкуматов в своем telegram-канале «Синие Ведерки» отметил, что после введения штрафных санкций за применение «иранской тонировки» логично было бы предположить введение аналогичных мер за использование солнцезащитных очков за рулем. По его словам, инициатива не принадлежит официальным госорганам, поэтому ее реализация маловероятна.
Моржаретто назвал использование тонировки модой
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что ему неизвестно, чем отличается «иранская тонировка» от стандартной, — с подобным видом затемнения он не сталкивался. По его мнению, такая тонировка позволяет лишь скрыть лицо водителя от посторонних взглядов с обочины, но практической пользы, в частности защиты от солнечных лучей, она не приносит. Моржаретто также добавил, что считает подобное увлечение автолюбителей модным веянием.
Эксперт напомнил, что в России не всегда солнечно, а правила, регулирующие степень тонировки автомобильных стекол, довольно лояльны. В то же время в ряде стран, например в Закавказье, использование подобной защиты на передних и даже боковых стеклах полностью запрещено. Игорь Моржаретто также прокомментировал штрафы за нарушение установленных требований.
«Конечно, штраф, который предусмотрен за нарушение норм, который сейчас составляет 500 рублей, небольшой, но его вполне достаточно. Особенно если выполнять требования закона", — передает его слова деловое издание "Взгляд".
Например, в Свердловской области в отдельных случаях против нарушителей, вместо штрафа, применялся административный арест сроком до пяти суток. После применения таких мер интерес к тонировке в регионе значительно снизился, заключил эксперт.
Никаких уступок и исключений
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов разъяснил, что под термином «иранская тонировка» подразумевается особый тип пленки, которую водитель может оперативно удалить. В отличие от стационарных занавесок или жалюзи, этот вариант менее заметен на стеклах, но создает огромные риски для водителей и других участников движения. По мнению эксперта, в таких случаях не допустимы исключения или послабления по части штрафов за использование пленки. Несмотря на действующий запрет, россияне продолжают ездить с полностью затемненными стеклами.
"Плюс, довольно сложно это контролировать, ведь инспекторов на дорогах мало, да и не все имеют приборы для замера светопропускания. Плюс, из-за массовости нарушений сотрудники ГИБДД физически не могут проверить все машины», — подчеркнул Солдунов.
Санкции за «иранскую тонировку» — это вынужденная мера
Юрист Юрий Капштык отметил, что введение штрафов за использование «иранской тонировки» на автостеклах является необходимой мерой. По его словам, передние стекла должны оставаться полностью прозрачными и свободными от любых предметов, которые могут ограничивать видимость водителю. Обратное — нарушает текущие правила ПДД.
«Усиление штрафов направлено, прежде всего, на дисциплину водителей и безопасность всех участников движения», — отметил он в разговоре с «Постньюс». Кроме того, юрист обратил внимание на то, что допустимые параметры тонировки устанавливаются даже на этапе производства автомобилей.
Штрафы за тонировку будет сложно контролировать
Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что на практике контролировать штрафы за использование так называемой «иранской тонировки» будет затруднительно. Особенность данных устройств состоит в том, что водитель может при приближении к сотруднику ГИБДД нажать кнопку, после чего шторка мгновенно сворачивается, и визуально никаких нарушений не найдут. По его словам, сама же инициатива заслуживает внимания, передает Pravda.Ru.
Эксперт также отметил, что выявить наличие подобных шторок на движущемся автомобиле практически невозможно, но при детальном осмотре транспорта все же можно их найти. Дмитрий Попов напомнил, что вопросы тонировки уже регулируются техническим регламентом Таможенного союза, вне зависимости от того, идет ли речь о шторках или пленке. По его мнению, более целесообразным было бы повысить штрафы за все нарушения, влияющие на безопасность эксплуатации автомобиля, а не ограничиваться отдельными случаями.
"А то так получается, с тонировкой иранскими шторами штраф поднимаем, а с неисправными тормозами он по-прежнему 750 рублей. Смешно, правда?" — отметил эксперт.
В РФ нет данных об опасности «иранской тонировки»
Использование тонировки стекол позволяет скрыть обзор на задние сидения авто — это дает возможность оставлять вещи в салоне без присмотра. Кроме того, на юге РФ подобные средства создают более комфортные условий для водителя и пассажиров, защищая от солнца, отметил автоспециалист Константин Лигачев. В то же время он подчеркнул, что применение сильно затемненных стекол снижает видимость за рулем, особенно в темное время суток, поэтому подобное в стране запрещено, передает 360.ru.
Автоюрист, представитель общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько заявил, что предложения о полном запрете «иранской тонировки» недостаточно обосновано. Так, до сих пор не опубликовано достоверной статистики, о том, насколько технология может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Более того, по его словам, недавно в Госдуме рассматривалось предложение об отмене наказания за тонировку.
