WP: Россия перестраивает миропорядок на свой лад даже до саммита на Аляске

Даже до саммита на Аляске РФ удается перестраивать миропорядок на свой лад
Россия еще до проведения саммита лидеров РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на Аляске влияет на изменение мировой системы безопасности. Об этом сообщает одна из американских ежедневных газет.

«Даже до начала переговоров встреча ... Путина с ... Трампом ... будет способствовать достижению цели России по перестройке системы глобальной безопасности, поскольку два человека возрождают систему великих держав, в которой несколько крупных стран принимают решения», — пишет The Washington Post (WP). Издание ссылается на свои источники.

В публикации также говорится, что Москва уже добилась ряда тактических успехов. WP считает победой Кремля не только сам факт проведения саммита, но и временное смягчение угрозы экономических санкций против российского нефтяного экспорта, а также возможность избежать выполнения американских требований о немедленном перемирии.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоятся 15 августа на территории Аляски в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, основной темой встречи станет поиск путей устойчивого мирного разрешения конфликта на Украине. В мероприятии не планируется участие президента Украины Владимира Зеленского, а также представителей европейских государств.

