Российские бойцы вернулись из плена. Кадрами встречи с URA.RU поделилось Минобороны РФ.
На опубликованных видеозаписях бойцы делятся своими эмоциями сразу после освобождения. Один из военнослужащих обратился к своим близким с теплыми словами: «Теще скажи, пускай блины печет, тестю звони». Другой освобожденный военный также передал послание родным: «Все нормально. Всем передай, маме позвони обязательно. Уже все хорошо, скоро увидимся. Деток поцелуй».
Ранее стало известно о возвращении 84 российских военнослужащих с территории, находящейся под контролем Украины. В рамках обмена российская сторона также передала Украине 84 пленных военнослужащих ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.