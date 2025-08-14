«Теща пускай блины печет»: опубликованы кадры возвращения российских бойцов из плена. Видео

Минобороны РФ поделилось кадрами освобожденных из плена бойцов
Бойцы делятся своими эмоциями сразу после освобождения
Бойцы делятся своими эмоциями сразу после освобождения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы вернулись из плена. Кадрами встречи с URA.RU поделилось Минобороны РФ.

На опубликованных видеозаписях бойцы делятся своими эмоциями сразу после освобождения. Один из военнослужащих обратился к своим близким с теплыми словами: «Теще скажи, пускай блины печет, тестю звони». Другой освобожденный военный также передал послание родным: «Все нормально. Всем передай, маме позвони обязательно. Уже все хорошо, скоро увидимся. Деток поцелуй».

Ранее стало известно о возвращении 84 российских военнослужащих с территории, находящейся под контролем Украины. В рамках обмена российская сторона также передала Украине 84 пленных военнослужащих ВСУ.

