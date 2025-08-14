Украина отказалась от большинства пленных, просивших Зеленского о возвращении

Украина отказалась принять большинство пленных, просивших президента Владимира Зеленского о возвращении. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Наши ребята дома. А вот из 1000 пленных ВСУ, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь два человека», — написал Мединский в своем telegram-канале. Украина согласилась принять только двух человек из списка: Александра Вячеславовича Бойчука (14.10.1976) и Владимира Викторовича Федоренко (16.02.1982).
Министерство обороны России 14 августа сообщило о проведении очередного обмена пленными с Украиной. В результате обмена на родину вернулись по 84 военнослужащих с каждой стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.