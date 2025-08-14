Украина отказалась от большинства пленных, просивших Зеленского о возвращении

Украина согласилась принять только двух человек из списка
Украина отказалась принять большинство пленных, просивших президента Владимира Зеленского о возвращении. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Наши ребята дома. А вот из 1000 пленных ВСУ, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь два человека», — написал Мединский в своем telegram-канале. Украина согласилась принять только двух человек из списка: Александра Вячеславовича Бойчука (14.10.1976) и Владимира Викторовича Федоренко (16.02.1982).

Министерство обороны России 14 августа сообщило о проведении очередного обмена пленными с Украиной. В результате обмена на родину вернулись по 84 военнослужащих с каждой стороны.

