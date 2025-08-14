Запечатлено прибытие журналистов из РФ на Аляску перед встречей Трампа и Путина

Российские журналисты прибыли на Аляску, где запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Репортеры уже находятся на месте и готовятся к освещению переговоров лидеров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Только что мы приземлились в аэропорту Анкориджа, точнее приземлились уже полчаса назад. Ждали, пока нас выпустят, сейчас загружаемся в самолет и едем на размещение. Нас обещали разместить на территории спортивного комплекса, организовали как будто импровизированную гостиницу, посмотрим, как это будет, и начнем готовиться к завтрашней встрече», — сообщил корреспондент URA.RU.
Встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа и начнется с личной беседы лидеров, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе. Ожидается участие представителей обеих стран, в том числе главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который подтвердил свое присутствие на саммите.
