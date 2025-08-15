Силуанов раскрыл главную тему встречи Путина и Трампа на Аляске

Министр финансов РФ Антон Силуанов прибыл на Аляску, где сегодня, 15 августа состоится саммит с участием президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. В беседе с журналистами он отметил, что перелет прошел хорошо. Говоря о настрое на переговоры Силуанов отметил, что российская делегация настроена на позитив. По его словам, главная цель встречи делегаций обеих стран — решение политических вопросов.
«Главное — политические вопросы. Экономику мы обсудим обязательно», — подчеркнул он. Интервью с ним публикует корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Кроме того, Силуанов рассказал, как настроена российская делегация. «Всегда надеемся на позитив», — заявил министр.
Сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча назначена на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Ключевым вопросом на повестке дня станет разрешение конфликта на Украине. По завершении личной беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут переговоры с участием делегаций двух стран. По итогам переговоров лидеры России и США выступят на совместной пресс-конференции.
