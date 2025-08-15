Россия и Иран снижают риски после сделки Трампа на Кавказе

Передача Зангезурского коридора в аренду американской частной компании создает угрозы и для ЕАЭС, и для Ирана. На полях Евразийского межправсовета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии, премьер-министр России Михаил Мишустин 15 августа встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом (Исламская республика является страной-наблюдателем при ЕАЭС). По мнению эксперта Алексея Пилько, Россия и Иран могут быть обеспокоены недавней сделкой между Арменией, Азербайджаном и США.
«Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга. В части развития транспортной логистики мы вместе работаем над развитием коридора Север — Юг. Эта стратегическая магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона», — отметил Мишустин.
Над транспортным коридором Россия и Иран работают не первый год. Но сегодняшняя беседа Мишустина и Арефа состоялась на фоне сделки о передаче в аренду Зангезурского коридора, который находится на территории Армении и идет вдоль иранской границы, США. Соглашение было подписано в Вашингтоне 8 августа между США, Арменией и Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что транзитная дорога будет полностью находиться под контролем Еревана, а американская компания, которая будет управлять «Маршрутом Трампа», будет зарегистрирована в Армении и работать по армянским законам. Вместе с тем эта ситуация вызывает опасения у Ирана, заявлял ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам директора Евразийского коммуникационного центра Алексея Пилько, перспективы Зангезурского коридора пока до конца не ясны, поскольку пока подписана только декларация. Но если США зайдут в этот регион и договоренности начнут действовать, это создаст проблемы всем логистическим проектам (России, ЕАЭС, Китая), а также Ирану.
«Стратегическая задумка США — контролировать ключевые транспортные точки Евразии, в том числе китайский „Один пояс, один путь“. Если проект „Маршрута Трампа“ будет реализован, американская частная компания приведет за собой частную военную компанию, которая будет охранять коридор. А это — американское военное присутствие на территории страны ЕАЭС и у границ Ирана. Это приведет к усилению напряженности в регионе, и будет уже не до коридоров.
Россия, Иран и Китай костьми лягут, но не допустят размещения военной базы США в Армении. Поэтому в регионе складывается коалиция России, Ирана и Китая против США, Турции и Израиля. Это будет большая геополитическая бойня», — прогнозирует Пилько.
Изначальный вариант вполне устраивал и Россию, и Иран. По словам эксперта, были договоренности о строительстве коридора «Север — Юг» из России через Азербайджан в Иран. Тегеран не возражал и против открытия Зангезурского коридора, когда предполагалось, что он будет работать в интересах Армении, Азербайджана и Турции. Эти договоренности устраивали все стороны, считает Пилько. Сейчас придется совместно прорабатывать ответную реакцию на возможные риски.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.