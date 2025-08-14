«Маршрут Трампа» меняет планы ЕАЭС

Передача Арменией контроля над Зангезурским коридором США заставляет членов ЕАЭС пересмотреть перспективы использования этого участка для транзита грузов в своих интересах. По мнению экспертов, эта ситуация не критическая для Союза, но все же нежелательная. Впрочем, аналитики считают, что для ЕАЭС еще не все потеряно, и вернуть важный транспортный коридор в свою орбиту возможность есть, пока Закавказье не погрузилось в хаос.
Для новой встречи председатели правительств стран-участниц ЕАЭС выбрали Чолпон-Ату на берегу Иссык-Куля в Киргизии. Небольшой городок, но в то же время — туристический центр. Именно здесь расположена одна из резиденций руководства страны, и именно сюда привели дороги премьер-министров России, Белоруссии, Казахстана и, конечно, самой Киргизии. Глава кабмина Армении Никол Пашинян на встречу не приехал, сославшись на отпуск.
Поначалу даже сложно представить, как в таком городке, который вообще ничем не напоминает деловой центр, могут проходить серьезные мероприятия на высоком уровне. Но здесь удалось это сделать: и создать рабочую атмосферу для чиновников, и не стеснять при этом многочисленных отдыхающих (ну, пожалуй, за исключением тех минут, когда по центральной улице Советской мчались правительственные кортежи).
Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в аэропорт Иссык-Куль во второй половине дня. Уже через полчаса в культурном центре «Рух Ордо» его приветствовал глава кабмина республики — руководитель президентской администрации Адылбек Касымалиев.
«Рух Ордо» (в переводе — град благословенный, или духовный центр) — уникальное место, объединяющее историю и культуру разных народов. Он носит имя известного писателя Чингиза Айтматова. Символично, что и переговоры Мишустин и Касымалиев провели в доме-музее прозаика — одного из самых ярких представителей еще советской литературы, прославившего Киргизию своим творчеством.
Мишустин отметил, что договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова, которые достигнуты в июле в Москве, у премьеров «на карандаше». «Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается», — сказал Мишустин.
Ну а для встречи с коллегами Мишустин и Касымалиев переместились в Конгресс-холл. Начало ЕМПС было непродолжительным. Главы правительств обсудили повестку в закрытом режиме. Это так называемый «узкий состав», когда обсуждаются наиболее острые, иногда спорные вопросы, в том числе те, о которых публично говорить слишком рано.
Один из вопросов повестки очередного заседания ЕМПС — развитие международных транспортных коридоров. Примечательно, что обсуждение проходит на фоне подписания Арменией (членом ЕАЭС) с Азербайджаном и Соединенными Штатами 8 августа декларации о передаче США в аренду на 99 лет Зангезурского коридора. Участок на территории Армении, который соединяет Азербайджан с его анклавом Нахичеванью, является спорной территорией между Ереваном и Баку.
По мнению экспертов, этот коридор, который теперь называется «Маршрут Трампа», мог бы послужить на благо ЕАЭС.
Пока будущее Зангезурского коридора отчетливо не проглядывается, считает завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Но, по его мнению, для ЕАЭС это не «самая магистральная тема», поскольку Армения небольшая страна в рамках союза и не имеет сухопутных границ с партнерами по ЕАЭС.
Однако в МИД России, комментируя договоренности о «Маршруте Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), призвали считаться с членством Еревана в ЕАЭС. По мнению политического аналитика Михаила Нейжмакова, пока это — дежурное замечание, но лишь потому, что не определены нюансы реализации проекта.
«Один из формальных вопросов, который могли бы задать в структурах ЕАЭС по поводу TRIPP — насколько при организации движения товаров по этому маршруту могут соблюдаться таможенные правила ЕАЭС. Пашинян упоминал, что „возможны упрощенные технологии паспортного и таможенного контроля“.
В реализацию TRIPP вовлечены активные игроки, которые не входят в ЕАЭС (Азербайджан и США, свою роль будет играть Турция), которые могут оказывать давление на Ереван. Если какие-то нюансы проекта войдут в противоречия с нормами ЕАЭС, многое будет зависеть от того, какими на тот момент будут отношения Москвы с Ереваном и Баку», — полагает эксперт.
Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов считает, что такая сделка не может не вызывать опасений у ЕАЭС. Поскольку Евразийский союз является одним из опорных институтов Большого евразийского партнерства, активность США на Южном Кавказе не останется без внимания стран Глобального Юга, а может и ускорить некоторые евразийские интеграционные цепочки.
«Теоретически у США появляются новые коммуникации на Южном Кавказе, которые они могут использовать для создания Транскаспийского международного маршрута (в обход России), а также для блокировки международного коридора „Север — Юг“. Для Армении открывается новая страница в отношениях с Баку и Анкарой, но не ясно, будет ли экономическая отдача от этого проекта сопоставима с результатами в рамках ЕАЭС.
Темпы роста стран “евразийской пятерки” уже второй год подряд выше среднемировых. Работа по формированию общих рынков выходит на финишную прямую. Поэтому для ЕАЭС передача Зангезурского коридора под управление США является нежелательным, но не катастрофическим», — полагает эксперт.
По мнению декана факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павла Селезнева, полуофициальный контроль США над Зангезуром повлечет за собой активное привлечение американских компаний в эту зону. Это будет сочетаться с попытками Вашингтона «переориентировать государства региона на связанные с США и их союзниками интеграционные проекты». «Все это будет вписано в общий стратегический императив — в максимально широких масштабах саботировать реализацию китайского проекта „Пояс и путь“.
В долгосрочной перспективе запущенные Трампом процессы вполне обратимы. Помимо прочего, это подразумевает возможность возвращения стран Закавказья в орбиту как ЕАЭС, так и китайских экономических проектов», — отметил Селезнев.
При этом, объяснил эксперт, США придется как-то закреплять свой успех в отношениях с Арменией и Азербайджаном, помогать поддерживать стабильность в регионе. Делать это на расстоянии и в условиях активной многовекторной внешней политики Вашингтону будет непросто. Но и возможности ближайших соседей — России, Ирана и Турции — в среднесрочной перспективе будут ограничены.
«Это благоприятствует постепенному „сползанию“ стран Закавказья в режим управляемого хаоса. В итоге это может обернуться утратой власти поддерживаемыми Америкой группами истеблишмента и возвращением России и Китая в регион в качестве гарантов политической и макроэкономической стабильности», — полагает Павел Селезнев.
