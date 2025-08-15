Через три страны: как инвалид из Херсона добирался в Курган и боролся за выплаты

Житель Херсонской области, перебравшийся в Курганскую область, столкнулся с проблемой получения выплат переселенцу. Лишившийся в ходе военных действий руки мужчина добирался в Курган через три страны, и это стало основной причиной спора с властями за выплаты. О том, как мужчина смог доказать свою правоту и как добирался в Курганскую область — в материале URA.RU.
Ранение в Херсоне
Виктор А. проживал в Херсоне с 1980 года. После перехода города под контроль РФ в сентябре 2022 года мужчина получил российский паспорт. Спустя полгода он попал под артобстрел и был доставлен в больницу. Врачи были вынуждены ампутировать ему руку, мужчина получил инвалидность и проходил долгую реабилитацию.
В конце октября 2023 года херсонец решил уехать из города. Мужчина решил перебраться в Курган, где проживают его дочь и внуки. Путь в Россию получился непростым.
Через три страны в Россию
Выбираться из Херсона Виктору пришлось на бесплатном эвакуационном автобусе. Транспорт привез его и других беженцев в Одессу. Оттуда снова на автобусе мужчина двинулся в Турцию. Ехать пришлось через Румынию и Болгарию. В Стамбуле херсонец купил билет на самолет в Москву.
Уже 3 ноября 2023 года мужчина прилетел в Москву и сел на поезд до Кургана. Здесь его встретили родственники.
За помощью к государству
Спустя несколько дней мужчина обратился в МФЦ. В центре госуслуг он написал заявление на предоставление жилищного сертификата и единовременной выплаты на приобретение имущества. Такие выплаты правительство России предоставляло жителям Херсонской области, вынужденно покинувшим свое место жительства.
Спустя три недели мужчина получил отказ. В качестве причин было указано, что он не зарегистрирован в Курганской области, а также в его паспорте не было отметок о выезде из Херсона.
Тогда мужчине помогли встать на регистрационный учет, и он снова обратился за выплатами в управление социальной защиты. И вновь получил отказ. В ответе чиновников было указано, что херсонец прибыл в Россию с территории иного государства, вдобавок не было отметок в его российском паспорте об убытии из Херсона. После этого мужчине пришлось обратиться за помощью к правозащитникам, подавшим иск в суд.
Решение суда
В суде были выслушаны показания свидетелей. В частности, женщина, ехавшая с Виктором в одном автобусе до Одессы, рассказала, что не было иного варианта попасть в РФ. Добираться приходилось лишь через третьи страны. Отметки о прохождении границ ставили в украинские паспорта людей.
Суд встал на сторону беженца. Он обязал управление соцзащиты предоставить истцу меры поддержки через федеральную компанию «Фонд развития территорий».
Чиновники пытались оспорить решение. В жалобах они заявляли, что мужчина не прибыл на территорию региона в соответствии с правилами установленных законом мер поддержки. Суд с этим не согласился «Обстоятельство, что на территорию Российской Федерации истец прибыл через Турцию, а не напрямую из Украины, не свидетельствует о невозможности отнесения истца к категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации», — говорится в решении кассационной инстанции. Также представители соцуправления указывали, что сроки принятия заявлений на оказание мер поддержки, уже прошли. Но суд решил, что поскольку истцу было неправомерно отказано в мерах в 2023 году, то препятствий для восстановления сроков не имеется.
Редакция обратилась за комментариями к представителям управления. Ответ ожидается.
