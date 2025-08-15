Визажист из ХМАО, попавший в приют для бездомных в Екатеринбурге, ушел на СВО

Рамилю 28 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец ХМАО Рамиль Аманов, оказавшийся в екатеринбургском приюте для бездомных вследствие трудных жизненных обстоятельств, отправился в Москву, где подписал контракт и уехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила руководитель организации Ольга Бахтина. История югорчанина, который провел все детство в различных детдомах, была опубликована на URA.RU 1 августа. После выпуска из госучреждения Рамиль попытался наладить контакт с отцом, однако тот отверг сына, поскольку ему не понравилась профессия отпрыска — он работал визажистом — а также внешний вид: татуировки, пирсинг и тоннели в ушах не соответствовали представлениям отца о том, как должен выглядеть мусульманин. Оставшись без поддержки, Рамиль переехал сначала в Тюмень, а потом в Екатеринбург, где не смог найти работу, столкнулся с предательством друзей и в отчаянии предпринял попытку суицида. Однако врачи смогли спасти его. После произошедшего он оказался в приюте для бездомных «Дари добро». Новость по теме Визажист из ХМАО попал в приют для бездомных в Екатеринбурге Директор фонда Ольга Бахтина поведала о том, что Рамиль отправился в столицу, чтобы попытать удачу. По ее словам, он планировал устроиться на работу в сфере недвижимости, став риэлтором. Женщина пожелала ему успехов и добавила, что в случае неудачи он всегда может вернуться в приют, чтобы переждать сложный период. «Однако вчера мы связались по видеосвязи, и я увидела, что он был в военной форме. На мой вопрос о причине такого выбора он ответил, что решил посвятить себя службе на благо Родины, чтобы его труд был востребован и чтобы кто-то мог им гордиться. Я вновь пожелала ему удачи и попросила сообщать о себе при первой возможности», — рассказала Бахтина. Дорогие читатели! Если вы стали очевидцем важного события, переживаете сложные времена или у вас есть захватывающая история, которой вы готовы поделиться с миром, — не держите это в себе. Ваши переживания, наблюдения и рассказы важны. Пишите мне на почту Dzhallatova@ura.ru, и я постараюсь сделать так, чтобы ваш голос был услышан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

