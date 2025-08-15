Екатеринбургский организатор БДСМ-вечеринок признался, что собирает Библии

В Екатеринбурге организатор БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский, которого судят за оскорбление чувств верующих, признался, что коллекционирует Библию. Такое заявление он сделал выступая в прениях в суде, сказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
Словиковского задержали 25 мая прошлого года на загородной базе в Белоярском во время вечеринки. После обыска и других оперативных мероприятий его отпустили домой. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефонах. В основу обвинения против Словиковского легли две фотографии девушек на фоне креста, которые он опубликовал в закрытом telegram-канале.
Как стало известно URA.RU, гособвинитель попросил суд назначить Словиковскому 220 часов обязательных работ. Подсудимый вину отрицает.
«Фото набирали максимум 900 просмотров, так как находились в закрытом канале, однако после возбуждения уголовного дела они растиражировались в СМИ. У меня намерения их распространять не было. Я сам христианин и собираю коллекцию Библии. Идея осквернять священные символы кажется мне абсурдной», — заявил в суде Словиковский. 18 августа суд вынесет приговор.
