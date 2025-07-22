Екатеринбургского организатора БДСМ-вечеринок судят за оскорбление чувств верующих

В Екатеринбурге стартовал суд над создателем БДСМ-вечеринок Словиковским
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Станислав Словиковский, интервью. Екатеринбург, славиковский станислав
Уголовное преследование Станислава Словиковского началось в прошлом году Фото:

В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над организатором БДСМ-вечеринок Станиславом Словиковским, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

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Как ранее сообщало агентство, Словиковского задержали 25 мая 2024 года на загородной базе в Белоярском во время вечеринки. После обыска и других оперативных мероприятий его отпустили домой. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефонах.

«Согласно обвинительному заключению, подсудимый, являясь администратором telegram-канала, ориентированного на размещение контента 18+, опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, содержащих элементы христианской атрибутики и символики. Данным преступлением, по мнению органов предварительного расследования, мужчина выразил неуважение к православным традициям», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Словиковскому грозит лишение свободы на год.

Ранее силовики уже срывали его БДСМ-вечеринку в феврале прошлого года в клубе «Фабрика». С тех пор гостей для своих мероприятий массовик стал набирать через тайные telegram-канал. При этом сам Словиковский комментировал, что не занимается БДСМ-тематикой, а пропагандирует «искусство во всех его формах и проявлениях».

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В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над организатором БДСМ-вечеринок Станиславом Словиковским, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. Как ранее сообщало агентство, Словиковского задержали 25 мая 2024 года на загородной базе в Белоярском во время вечеринки. После обыска и других оперативных мероприятий его отпустили домой. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефонах. «Согласно обвинительному заключению, подсудимый, являясь администратором telegram-канала, ориентированного на размещение контента 18+, опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, содержащих элементы христианской атрибутики и символики. Данным преступлением, по мнению органов предварительного расследования, мужчина выразил неуважение к православным традициям», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Словиковскому грозит лишение свободы на год. Ранее силовики уже срывали его БДСМ-вечеринку в феврале прошлого года в клубе «Фабрика». С тех пор гостей для своих мероприятий массовик стал набирать через тайные telegram-канал. При этом сам Словиковский комментировал, что не занимается БДСМ-тематикой, а пропагандирует «искусство во всех его формах и проявлениях».
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