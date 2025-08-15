Путин и Трамп одновременно вышли из самолетов на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп одновременно вышли из самолетов по прибытию в Анкоридж
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одновременно вышли из самолетов. Об этом сообщают журналисты.
«Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже и направились друг к другу», — передает Sky News. Также сообщается, что к самолету Путина в Анкоридже стелют красную дорожку.
Переговоры между Россией и США в Анкоридже начались в ночь на 16 августа. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
