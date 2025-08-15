15 августа 2025

Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о послании Путину

Трамп не стал раскрывать деталей встречи
Трамп не стал раскрывать деталей встречи
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать содержание послания, которое он намерен передать своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Об этом сообщают журналисты изданий РФ c места событий.

«Во время совместного выхода к журналистам на территории летного поля Элмендорф-Ричардсон представители СМИ задали президенту США вопрос о деталях будущего послания для российского лидера. Однако Дональд Трамп оставил вопрос без ответа и не сделал никаких заявлений для прессы перед началом саммита», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, переговоры двух президентов стартовали 15 августа. Они проходят в Анкоридже в формате «три на три». От России в саммите принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.






