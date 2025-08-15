США и Россия начали переговоры на Аляске в формате «три на три»

Россия и США начали переговоры в Анкоридже (Аляска) в формате «три на три». Об этом пишут российские журналисты.
«Переговоры [президента России] Владимира Путина и [главы США] Дональда Трампа стартовали на Аляске», — передает РИА Новости. От России в саммите принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.
Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча проходит под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). URA.RU проводит онлайн-трансляцию встречи.
