15 августа 2025

США и Россия начали переговоры на Аляске в формате «три на три»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и США начали трехстороннюю встречу на Аляске
Россия и США начали трехстороннюю встречу на Аляске Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Россия и США начали переговоры в Анкоридже (Аляска) в формате «три на три». Об этом пишут российские журналисты. 

«Переговоры [президента России] Владимира Путина и [главы США] Дональда Трампа стартовали на Аляске», — передает РИА Новости. От России в саммите принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча проходит под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). URA.RU проводит онлайн-трансляцию встречи. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и США начали переговоры в Анкоридже (Аляска) в формате «три на три». Об этом пишут российские журналисты.  «Переговоры [президента России] Владимира Путина и [главы США] Дональда Трампа стартовали на Аляске», — передает РИА Новости. От России в саммите принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча проходит под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). URA.RU проводит онлайн-трансляцию встречи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...