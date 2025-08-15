15 августа 2025

Появились первые кадры переговоров Путина и Трампа на Аляске. Видео

Проходит эпохальная встреча лидеров двух государств
Проходит эпохальная встреча лидеров двух государств Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин начал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Представители СМИ задавали вопросы наперебой, стремясь получить комментарии по актуальным международным вопросам. Кадры встречи опубликовали СМИ. 

«Первые кадры переговоров. Американские журналисты наперебой задают Путину вопросы», — передает telegram-канал «Смотри». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить самые сложные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. По словам Пескова, встреча должна продемонстрировать готовность сторон к открытому диалогу несмотря на разногласия, а отдельные темы, такие как ситуация на Украине, будут рассматриваться на следующих этапах взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

