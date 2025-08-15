Президент России Владимир Путин начал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Представители СМИ задавали вопросы наперебой, стремясь получить комментарии по актуальным международным вопросам. Кадры встречи опубликовали СМИ.
«Первые кадры переговоров. Американские журналисты наперебой задают Путину вопросы», — передает telegram-канал «Смотри».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить самые сложные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. По словам Пескова, встреча должна продемонстрировать готовность сторон к открытому диалогу несмотря на разногласия, а отдельные темы, такие как ситуация на Украине, будут рассматриваться на следующих этапах взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.