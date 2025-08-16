«Миссис Россия — 2025» стала девушка из Магнитогорска. Видео

Победительницу удостоили короны ручной короны (архивное фото)
Победительницу удостоили короны ручной короны (архивное фото) Фото:

Екатерина Семенова из Магнитогорска (Челябинская область) стала победительницей юбилейного XXV всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Финал состязания прошел в Москве, в Театральном центре «На Плющихе». 

«Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы „Краса Магнитки“, „Краса уральского федерального округа“ и „Жемчужина Магнитогорска“. После всех этих конкурсов я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я — тренер по дефиле», — процитировало слова финалистки ТАСС. 

По сведениям издания, Семенова получила эксклюзивную корону ручной работы. Звание «Гран-при Миссис Россия — 2025» завоевала Юлия Смолякова из Самары. В финальном шоу приняли участие 46 участниц из 22 городов России. 

Как сообщало URA.RU ранее, 16 августа пройдет финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2025». Борьбу за корону ведут 14 девушек. Узнать кто они, можно в материале URA.RU.

