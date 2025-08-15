15 августа 2025

На Ямале проверят системы оповещения 20 августа

Оповещение пройдет в 11:40
Оповещение пройдет в 11:40 Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) 20 августа пройдет плановая проверка муниципальной системы оповещения населения. Об этом пишут на сайте администрации города.

«20 августа 2025 года... планируется проведение технической проверки готовности системы централизованного оповещения населения с задействованием оконечных средств оповещения (громкоговорителей)», — говорится в сообщении.

Оповещение пройдет в 11:40. В администрации призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие на время проверки.

