Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу следующую встречу провести в Москве. На что глава Белого дома ответил готовностью рассмотреть такой вариант, завершая переговоры на Аляске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Следующий раз в Москве?» — Владимир Путин завершил совместную пресс-конференцию с Дональдом Трампом интригующей репликой, похожей на утверждение. Слова главы государства передает корреспондент агентства.
Ранее американский лидер выразил готовность к новым встречам. Он заявил, что «ждет следующей встречи с Путиным очень скоро».
