Путин рассчитывает, что на Аляске было положено начало деловым отношениям с США

Путин дал прогноз отношениям РФ и США
Путин дал прогноз отношениям РФ и США Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин рассчитывает, что договоренности с американским президентом Дональдом Трампом будут началом улучшения взаимовыгодных отношений между РФ и США. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США», — заявил лидер России. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин уже завершил переговоры с Трампом в Анкоридже.

Ранее президент РФ сказал, что отношения России и США деградировали до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Он добавил, что плохие отношения между США и РФ не приносили пользу миру.

