На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин покидает Аляску, где прошли переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИтоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция
«Путин покидает Аляску, где прошли переговоры с Трампом», — рассказал корреспондент. Переговоры между лидерами завершились.
Трамп поблагодарил Путина и всю его команду за переговоры. По его словам, на встрече с Путиным достигнут огромный прогресс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!