На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин покидает Аляску, где прошли переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Путин покидает Аляску, где прошли переговоры с Трампом», — рассказал корреспондент. Переговоры между лидерами завершились.

Трамп поблагодарил Путина и всю его команду за переговоры. По его словам, на встрече с Путиным достигнут огромный прогресс.

