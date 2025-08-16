Трамп: у России ценная территория, есть огромный потенциал для бизнеса

Экономическое сближение с Россией перед саммитом анонсировал Трамп
Экономическое сближение с Россией перед саммитом анонсировал Трамп
Встреча Путина и Трампа

Российско-американские отношения обладают значительным потенциалом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ. 

«У России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы выстроить отличные отношения, в том числе деловые», — Трамп выразил уверенность в перспективах двустороннего взаимодействия в интервью Fox News. Это заявление прозвучало накануне переговоров на Аляске, где лидеры двух стран обсуждали ключевые вопросы международной повестки. 

Отношения между Россией и США значительно ухудшились в период президентства Джо Байдена, что привело к длительному перерыву во встречах лидеров двух стран. Вопросы восстановления авиасообщения и возврата российской дипломатической собственности в США остаются нерешенными, несмотря на регулярные контакты на высоком уровне. Саммит на Аляске стал первой личной встречей Путина и Трампа после его инаугурации.

