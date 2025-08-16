Трамп: Путин - сильный и чертовски жесткий человек

Российский лидер Владимир Путин — «сильный и чертовски жесткий человек». С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после встречи на саммите на Аляске.
«Он сильный парень. Он чертовски жесткий и все такое. Но встреча была очень теплой», — отметил Трамп, подводя итоги переговоров с российским президентом. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
Встреча между Трампом и Путиным длилась почти три часа. Переговоры прошли в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
Саммит завершился небольшой пресс-конференцией для журналистов. Трамп выразил признательность Путину, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры. Он также заявил, что значительная часть спорных вопросов по урегулированию ситуации на Украине уже согласована с российским лидером. О результатах переговоров и заявлениях, прозвучавших после их завершения с американской стороны, сообщает URA.RU.
