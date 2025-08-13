Трамп вновь пригрозил России, если 15 августа не будет перемирия

Президент США Дональд Трамп в ходе прямого эфира заявил, что Россия столкнется с последствиями со стороны Соединенных Штатов, если не согласится на прекращение огня к 15 августа. Прямой эфир с его выступления вел телеканал Fox News.
«Будут очень серьезные последствия. Да», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Прямой эфир с его выступления вел телеканал Fox News
Ранее Трамп уже ужесточил свои требования к России. Срок для достижения мира по Украине он сократил с 50 до 10–12 дней и пригрозил «беспрецедентными» санкциями. Президент США заявил, что если Москва не проявит достаточного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, Штаты введут против России и ее основных торговых партнеров вторичные пошлины примерно в 100%. Подробнее о том, как такое решение повлияет на экономику России, мировые рынки и геополитическую обстановку, насколько реальны угрозы Трампа и как реагирует на них Москва — в материале URA.RU.
Также Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с главой РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Главной темой станет обсуждение ситуации на Украине, а также путей решений из кризиса. Пройдет диалог в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.