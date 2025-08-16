Помощник президента высказался о следующей встрече Путина и Трампа

Ушаков: говорить о следующей встрече Путина и Трампа пока рано
Ушаков заявил, что пока не знает о том, когда будет следующая встреча Путина и Трампа
Ушаков заявил, что пока не знает о том, когда будет следующая встреча Путина и Трампа
Информации о следующей встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока не знаю», — сказал он. Его заявление прозвучало в эфире Первого канала. Ушаков отметил, что Трамп должен пообщаться со своими коллегами, чтобы обсудить итоги встречи с Владимиром Путиным. Только после этого можно будет думать о новом этапе переговоров между лидерами двух стран. 

При этом в США уже предрекли встречу Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По словам управляющего директора по ставкам и трейдингу Mischler Financial Тома Ди Галомы, переговоры могут состояться в следующем месяце. 

На военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа состоялась встреча президентов России и США. Оба главы государств прибыли к месту проведения переговоров практически одновременно: разница во времени посадки их самолетов составила всего несколько минут. По завершении встречи Трамп выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соглашения по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. 

