Путин спустя час после встречи с Трампом начал исполнять договоренности

Спустя час после встречи с лидером США Дональдом Трампом, президент РФ Владимир Путин оказался на Чукотке. Ближайший к Аляске российский регион способен стать одной из точек американских инвестиций. Условия для этого Путин будет создавать в ходе подготовки к новому саммиту со своим коллегой, считает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.
«Рад вас видеть. Как дела? С чего хотели бы начать?» — поприветствовал президент губернатора Чукотки Владислава Кузнецова.
Для главы региона пусть и такая короткая встреча с президентом в Анадыре оказалась абсолютно неожиданной. К слову, Путин за годы руководства страной лишь второй раз оказался на Чукотке, и оба раза — при Кузнецове. Заметно взволнованный глава региона начал с экономических показателей развития автономного округа.
«Неплохой прогресс по промышленному производству — второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал — четвертое место. Растет малый и средний бизнес: люди нам верят, начинают развивать бизнес в розничной торговле — занимаем первое место в ДФО. С сельским хозяйством работаем: прошла реконструкция теплиц, и это позволят получить на 30 процентов овощей больше, чем было в 2023 году», — сообщил Кузнецов.
По состоянию инвестиционной привлекательности Чукотка вообще два года подряд занимает шестое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив. «На Чукотке три преференциальные налоговые зоны. Мы очень конкурентны по отношению к другим регионам. Это нас очень здорово поддерживает с точки зрения создания инвестиционного климата», — сказал глава региона.
Этот разговор Путина и Кузнецова состоялся буквально спустя час после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске. Там президент РФ сказал, что у России и США «много интересных направлений для совместной работы». «Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. Актуальным видится взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем», — заявил Путин, имея в виду как раз Чукотку, которую разделяет с Аляской всего 86 километров.
Самое главное сейчас — создать условия для совместной работы российского и американского бизнеса в регионе, объяснил URA.RU политолог Виталий Волчков. «Открывается возможность для инвестиций достаточно близких друг к другу территорий двух стран.
Удаленность от политических центров будет способствовать тому, что инвестиции, сотрудничество будут очищены от политической конъюнктуры. Прошедшие переговоры Путина и Трампа не приведут напрямую к инвестициям, он они позволят создать условия для работы бизнеса», — заключил эксперт.
Переговоры президентов России и США состоялись в американском Анкоридже, на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали около трех часов. Ни перед началом встречи, ни после окончания переговоров они не стали отвечать на вопросы журналистов. Оба лидера выступили только с итоговыми заявлениями.
