Роды в США и бизнес в недвижимости: что известно о жительнице Магнитогорска Семеновой, ставшей «Миссис Россия»

Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Семенова стала лучшей в XXV юбилейном всероссийском конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Победительнице 37 лет. Она не первый раз становится обладательницей подобных титулов. Чем занимается красавица в обычной жизни и как устроена ее личная жизнь, читайте в материале URA.RU.
Биография Екатерины Семеновой
Екатерина родилась 29 июня. В 2010 году окончила технологический факультет Магнитогорского государственного университета. Работала телеведущей и корреспондентом.
Победа на «Миссис Россия — 2025»
В заключительном этапе конкурса приняли участие 46 конкурсанток из 22 российских городов. За победу Семенова была удостоена уникальной короной, изготовленной вручную.
Жительница Магнитогорска долго готовилась к мероприятию. Так, например, 2 июля она вышла на пробежку по случаю Дня рождения города. Будущая обладательница титула преодолела дистанцию в 1929 метров в честь года основания города, о чем рассказала на своей странице в соцсети.
Победа Екатерины Семеновой на других конкурсах красоты
«Миссис Россия» обладает еще несколькими титулами. Так, еще будучи на пятом курсе, Семенова стала «Мисс-студенчество». До этого она завоевала титул «Краса Магнитки». Обе награды она заслужила в 2009 году. В 2010-м молодая девушка стала «Красой уральского федерального округа».
«Я была рада, что, наконец-то, после Чемпионата в Париже и конкурса в Москве, вернулась домой. Соскучилась по родному городу, по своим близким и, конечно, по домашнему питанию», — рассказала тогда изданию «Верстов.Инфо» Екатерина.
Также Семенова стала вице-мисс Международного конкурса «Мисс Фотомодель Мира» (2017 год). В конкурсе приняли участие двадцать пять представительниц различных государств. По итогам конкурса Екатерина заняла позицию первой вице-мисс, а также одержала безоговорочную победу в номинации «Лучший национальный костюм», писал «Магнитогорский рабочий».
Что «Миссис Россия — 2025» говорит о себе
В 2009 году в анкете конкурса «Мисс студенчество» Екатерина охарактеризовала себя как красивую и уверенную девушку. «Я сила и могущество», — написала о себе жительница Магнитогорска. Цитату привело издание «Верстов.Инфо».
Личная жизнь «Миссис Россия — 2025» Екатерины Семеновой
Красавица стала мамой 1 мая 2018 года. Роды проходили в Соединенных Штатах.
«Спасибо всем, кто поддерживал, переживал и был рядом! 1 мая в госпитале Mount Sinai, Miami Beach, Florida на свет появился наш сын, наш Мир, Труд, Май, наш Демид», — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Кем работает «Миссис Россия — 2025»
В настоящее время Екатерина осуществляет деятельность в сфере управления коммерческой недвижимостью. Помимо этого, она принимает участие в общественном женском движении Южного Урала, а также входит в состав Благотворительного фонда «Я — Женщина». Она является режиссером-постановщиком, организатором, тренером по дефиле конкурсов красоты, таланта, спорта и грации.
