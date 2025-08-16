Роды в США и бизнес в недвижимости: что известно о жительнице Магнитогорска Семеновой, ставшей «Миссис Россия»

Жительница Магнитогорска стала «Миссис Россия — 2025»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Магнитогорска обошла около 50 соперниц в конкурсе за звание «Миссис Россия — 2025»
Жительница Магнитогорска обошла около 50 соперниц в конкурсе за звание «Миссис Россия — 2025» Фото:

Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Семенова стала лучшей в XXV юбилейном всероссийском конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Победительнице 37 лет. Она не первый раз становится обладательницей подобных титулов. Чем занимается красавица в обычной жизни и как устроена ее личная жизнь, читайте в материале URA.RU.

Биография Екатерины Семеновой

Екатерина родилась 29 июня. В 2010 году окончила технологический факультет Магнитогорского государственного университета. Работала телеведущей и корреспондентом.

Победа на «Миссис Россия — 2025»

В заключительном этапе конкурса приняли участие 46 конкурсанток из 22 российских городов. За победу Семенова была удостоена уникальной короной, изготовленной вручную.

Жительница Магнитогорска долго готовилась к мероприятию. Так, например, 2 июля она вышла на пробежку по случаю Дня рождения города. Будущая обладательница титула преодолела дистанцию в 1929 метров в честь года основания города, о чем рассказала на своей странице в соцсети.

Победа Екатерины Семеновой на других конкурсах красоты

«Миссис Россия» обладает еще несколькими титулами. Так, еще будучи на пятом курсе, Семенова стала «Мисс-студенчество». До этого она завоевала титул «Краса Магнитки». Обе награды она заслужила в 2009 году. В 2010-м молодая девушка стала «Красой уральского федерального округа».

«Я была рада, что, наконец-то, после Чемпионата в Париже и конкурса в Москве, вернулась домой. Соскучилась по родному городу, по своим близким и, конечно, по домашнему питанию», — рассказала тогда изданию «Верстов.Инфо» Екатерина.

Также Семенова стала вице-мисс Международного конкурса «Мисс Фотомодель Мира» (2017 год). В конкурсе приняли участие двадцать пять представительниц различных государств. По итогам конкурса Екатерина заняла позицию первой вице-мисс, а также одержала безоговорочную победу в номинации «Лучший национальный костюм», писал «Магнитогорский рабочий».

Что «Миссис Россия — 2025» говорит о себе

В 2009 году в анкете конкурса «Мисс студенчество» Екатерина охарактеризовала себя как красивую и уверенную девушку. «Я сила и могущество», — написала о себе жительница Магнитогорска. Цитату привело издание «Верстов.Инфо».

Екатерина не раз становилась победительницей конкурсов красоты
Екатерина не раз становилась победительницей конкурсов красоты
Фото:

Личная жизнь «Миссис Россия — 2025» Екатерины Семеновой

Красавица стала мамой 1 мая 2018 года. Роды проходили в Соединенных Штатах.

«Спасибо всем, кто поддерживал, переживал и был рядом! 1 мая в госпитале Mount Sinai, Miami Beach, Florida на свет появился наш сын, наш Мир, Труд, Май, наш Демид», — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кем работает «Миссис Россия — 2025»

В настоящее время Екатерина осуществляет деятельность в сфере управления коммерческой недвижимостью. Помимо этого, она принимает участие в общественном женском движении Южного Урала, а также входит в состав Благотворительного фонда «Я — Женщина». Она является режиссером-постановщиком, организатором, тренером по дефиле конкурсов красоты, таланта, спорта и грации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Семенова стала лучшей в XXV юбилейном всероссийском конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Победительнице 37 лет. Она не первый раз становится обладательницей подобных титулов. Чем занимается красавица в обычной жизни и как устроена ее личная жизнь, читайте в материале URA.RU. Биография Екатерины Семеновой Екатерина родилась 29 июня. В 2010 году окончила технологический факультет Магнитогорского государственного университета. Работала телеведущей и корреспондентом. Победа на «Миссис Россия — 2025» В заключительном этапе конкурса приняли участие 46 конкурсанток из 22 российских городов. За победу Семенова была удостоена уникальной короной, изготовленной вручную. Жительница Магнитогорска долго готовилась к мероприятию. Так, например, 2 июля она вышла на пробежку по случаю Дня рождения города. Будущая обладательница титула преодолела дистанцию в 1929 метров в честь года основания города, о чем рассказала на своей странице в соцсети. Победа Екатерины Семеновой на других конкурсах красоты «Миссис Россия» обладает еще несколькими титулами. Так, еще будучи на пятом курсе, Семенова стала «Мисс-студенчество». До этого она завоевала титул «Краса Магнитки». Обе награды она заслужила в 2009 году. В 2010-м молодая девушка стала «Красой уральского федерального округа». «Я была рада, что, наконец-то, после Чемпионата в Париже и конкурса в Москве, вернулась домой. Соскучилась по родному городу, по своим близким и, конечно, по домашнему питанию», — рассказала тогда изданию «Верстов.Инфо» Екатерина. Также Семенова стала вице-мисс Международного конкурса «Мисс Фотомодель Мира» (2017 год). В конкурсе приняли участие двадцать пять представительниц различных государств. По итогам конкурса Екатерина заняла позицию первой вице-мисс, а также одержала безоговорочную победу в номинации «Лучший национальный костюм», писал «Магнитогорский рабочий». Что «Миссис Россия — 2025» говорит о себе В 2009 году в анкете конкурса «Мисс студенчество» Екатерина охарактеризовала себя как красивую и уверенную девушку. «Я сила и могущество», — написала о себе жительница Магнитогорска. Цитату привело издание «Верстов.Инфо». Личная жизнь «Миссис Россия — 2025» Екатерины Семеновой Красавица стала мамой 1 мая 2018 года. Роды проходили в Соединенных Штатах. «Спасибо всем, кто поддерживал, переживал и был рядом! 1 мая в госпитале Mount Sinai, Miami Beach, Florida на свет появился наш сын, наш Мир, Труд, Май, наш Демид», — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кем работает «Миссис Россия — 2025» В настоящее время Екатерина осуществляет деятельность в сфере управления коммерческой недвижимостью. Помимо этого, она принимает участие в общественном женском движении Южного Урала, а также входит в состав Благотворительного фонда «Я — Женщина». Она является режиссером-постановщиком, организатором, тренером по дефиле конкурсов красоты, таланта, спорта и грации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...