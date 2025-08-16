Свердловчане скупают у Челябинска свитера как у Лаврова с надписью «СССР»

После появления главы российского МИД Сергея Лаврова в свитере челябинского бренда SelSovet на Аляске, на фабрике случился бум. Заказы на джемпер с надписью «СССР» сыплются со всех уголков России, включая Свердловскую область, и зарубежья. Об этом URA.RU рассказала основательница бренда Екатерина Варлакова.
«В Екатеринбург очень много заказов уезжает и в Свердловскую область. Forever, это же наши соседи. Звонят и заказывают из разных уголков России, свитер едет и в другие страны: Германию, Францию, Швейцарию, Болгарию, США. Там в основном его покупают выходцы из СССР. Говорят: „Это наша молодость, ностальгия, наша жизнь. Мы будем ходить в нем гордо“», — цитирует клиентов Варлакова.
По ее словам, первую популярность свитер получил после выхода сериала «Слово пацана», где в нем снимались актеры. С тех пор, уже полтора года, на джемпер идет активный спрос. Однако после появления Лаврова на Аляске в «Легенде СССР» начался настоящий бум.
«После Лаврова усиливается все везде. Он как куда выйдет, так там сразу начинают расти даже ананасы. Ну серьезно, вы же понимаете: это главная политическая фигура на мировой арене. Одна из главнейших», —заявила Варлакова.
Ранее она говорила, что министерство иностранных дел РФ делало закупку свитеров именно этих моделей, но дизайнеры не подозревали, что их одежду носит сам Лавров. «Конечно, для нас это особый комплимент», — признавалась Екатерина.
