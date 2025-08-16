Екатеринбуржец, убивший кавалера бывшей жены из ревности, сам сдался полиции

В Екатеринбурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, совершенном вечером 15 августа 2025 года у дома по улице Крауля — нападавший зарезал нового ухажера своей бывшей жены. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«Фигурант, 1984 года рождения, осознавая, что ему все равно придется отвечать по закону, самостоятельно явился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — сообщил Александр Шульга. Он добавил, что подозреваемому уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный признал свою вину и подробно описал обстоятельства преступления во время проверки показаний на месте. По его словам, причиной конфликта стала ревность.
Следствие установило, что после совершения преступления мужчина уехал в пригород Екатеринбурга и некоторое время находился в лесном массиве. Ночью он связался с полицией и сообщил о своем местоположении, пообещав добровольно сдаться, как только выберется из труднодоступной местности. Утром 16 августа он самостоятельно прибыл в отдел полиции и был задержан. Официальный представитель свердловского МВД Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкий вред здоровью на почве ревности.
В рамках расследования допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, проводится сбор и закрепление доказательств. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.
Инцидент произошел вечером на улице Крауля, 89а. Мужчина разбил боковое стекло автомобиля и нанес несколько ножевых ранений находившемуся в салоне оппоненту. Пострадавший скончался в машине скорой по пути в больницу, а нападавший скрылся.
