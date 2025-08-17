Зеленский все испортит: что на Западе думают о завтрашней встрече Трампа с украинским лидером

Глава США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут новую встречу в Вашингтоне 18 августа. В России отметили, что европейские политики уже находятся в панике. В частности, на это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев, подчеркнув, что Европа оперативно пытается определиться с тем, кого отправить с Зеленским к Трампу для подстраховки. Авторы Politico в своем анализе предстоящей встречи также обращают на это внимание. Что думают на Западе о новой встрече Трампа с украинским главой — в материале URA.RU.
Опасные переговоры для Зеленского
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, переговоры вызывают опасения у европейских союзников: западные дипломаты считают, что позиция Трампа по заключению быстрого мирного соглашения может поставить Киев в трудное положение. «Резкая риторика полностью перекладывает ответственность на Зеленского, ставя его в опасное положение», — пишет агентство. Журналисты также вспомнили о прошлой встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале 2025 года, которая переросла в скандал.
Издание отмечает, что нынешняя инициатива Трампа заключить полноценное мирное соглашение до прекращения огня противоречит позиции Европы и Украины. Европейские партнеры подчеркивают необходимость сначала добиться прекращения боевых действий, а затем вести переговоры об урегулировании.
О ситуации журналистам также высказался глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко. Он в целом выразил обеспокоенность возможным смягчением отношения к России на Западе.
Европа созывает своих военных и крупных лиц, чтобы подстраховать Зеленского
Европейские лидеры и Украина рассматривают предстоящий саммит в Вашингтоне 18 августа как решающий момент для предотвращения уступок России в вопросе передачи украинских территорий. Как пишет Politico, европейские партнеры опасаются повторения февральского инцидента, когда переговоры между Трампом и Зеленским закончились скандалом.
По информации источников издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который наладил прямой контакт с Трампом, может посетить Вашингтон для участия в консультациях. Дипломаты отмечают, что сохраняется неопределенность вокруг возможности трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина.
По данным Politico, европейские чиновники и представители украинской делегации обсуждают тактику на случай давления со стороны США во время переговоров. Ожидается, что ключевые решения будут приниматься с учетом консультаций между лидерами ЕС и НАТО, а также позиции Украины по вопросам территориальной целостности и безопасности.
Зеленский может испортить все усилия Трампа по заключению мира на Украине
Президент Украины может осложнить реализацию мирных инициатив Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Киевом и Вашингтоном. «Судьба усилий Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине вновь подвергнется испытанию, поскольку Владимир Зеленский готовится отреагировать на меняющиеся требования президента США после, по мнению источников, неоднозначных сигналов с российско-американского саммита на Аляске», — передает Bloomberg.
