Канцлер ФРГ собирается на встречу Зеленского и Трампа

Канцлер ФРГ едет Вашингтон на переговоры по Украине
Канцлер ФРГ едет Вашингтон на переговоры по Украине
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается принять участие во встрече президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. В понедельник, 18 августа, он вылетит в столицу США, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

«Фридрих Мерц ... отправится в Вашингтон. Вместе с Зеленским и другими главами европейских государств он примет участие в переговорах», — заявил Корнелиус журналистам. Его слова передает Der Spiegel. Темой переговоров станут вопросы безопасности и территориальные аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.

Переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Сегодня телеканал Fox News сообщил, что Трамп подержал идею полного контроля России над Донбассом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается принять участие во встрече президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. В понедельник, 18 августа, он вылетит в столицу США, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. «Фридрих Мерц ... отправится в Вашингтон. Вместе с Зеленским и другими главами европейских государств он примет участие в переговорах», — заявил Корнелиус журналистам. Его слова передает Der Spiegel. Темой переговоров станут вопросы безопасности и территориальные аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта. Переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Сегодня телеканал Fox News сообщил, что Трамп подержал идею полного контроля России над Донбассом.
