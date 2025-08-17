Канцлер ФРГ собирается на встречу Зеленского и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается принять участие во встрече президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. В понедельник, 18 августа, он вылетит в столицу США, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
«Фридрих Мерц ... отправится в Вашингтон. Вместе с Зеленским и другими главами европейских государств он примет участие в переговорах», — заявил Корнелиус журналистам. Его слова передает Der Spiegel. Темой переговоров станут вопросы безопасности и территориальные аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта.
Переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Сегодня телеканал Fox News сообщил, что Трамп подержал идею полного контроля России над Донбассом.
