Путину звонят коллеги из СНГ: кому президент рассказал о встрече с Трампом

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин пообщался с лидерами Казахстана, Беларуси и Узбекистана
Путин пообщался с лидерами Казахстана, Беларуси и Узбекистана
Встреча Путина и Трампа

Сразу несколько лидеров стран СНГ провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 17 августа. Темой стал саммит на Аляске, где глава российского государства встретился с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, российскому лидеру позвонил президент Беларуси Александр Лукашенко. Как сообщается, главы государств рассмотрели вопросы, касающиеся положения дел в регионе, принимая во внимание итоги состоявшегося на Аляске саммита России и США, а также обсудили двусторонние отношения. Владимир Путин в деталях ознакомил Александра Лукашенко с результатами переговоров с представителями Соединенных Штатов.

Позже появилась информация, что Путина с итогами встречи на Аляске поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, похожий разговор у Путина состоялся с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Что обсудили лидеры стран — в материале URA.RU. 

Поздравление из Казахстана

Токаев назвал саммит Путина и Трампа «прорывным мероприятием»
Токаев назвал саммит Путина и Трампа «прорывным мероприятием»
Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с итогами переговоров в Анкоридже. По его словам, встреча на Аляске способствовала «лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине», что в перспективе поможет найти точки соприкосновения по урегулированию конфликта. Об этом информирует Кремль.

Токаев назвал саммит «прорывным мероприятием» в укреплении международных позиций России и отметил, что умелая организация визита имеет большое политическое значение в условиях напряженной обстановки. Владимир Путин, в свою очередь, проинформировал коллегу о деталях прошедших переговоров. В завершение беседы Токаев выразил благодарность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в энергетической сфере.

Разговор с Узбекистаном

Позднее состоялся телефонный контакт Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер также поделился итогами переговоров с американской стороной.

Мирзиеев положительно оценил динамику диалога Москвы и Вашингтона, подчеркнув важность поиска мирного урегулирования на Украине. Кроме того, главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки — особое внимание уделили перспективам торгово-экономического сотрудничества.

Контакт с Лукашенко

Лукашенко рассказал Путину, как прошло его общение с Трампом
Лукашенко рассказал Путину, как прошло его общение с Трампом
Фото:

Телефонный разговор Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся 17 августа в 15:50. Белорусский лидер приветствовал предпринимаемые Россией шаги в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Лукашенко также рассказал о своем телефонном общении с Дональдом Трампом, которое прошло 15 августа.

