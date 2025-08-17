17 августа 2025

«Коалиция желающих» подтвердила готовность к военному присутствию на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Коалиция желающих» планирует направить войска на Украину после завершения боевых действий
«Коалиция желающих» планирует направить войска на Украину после завершения боевых действий Фото:

Так называемая «коалиция желающих» планирует содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины, о которых ранее объявили в Вашингтоне. Об этом говорится в опубликованном по итогам встречи коалиции заявлении.

«Лидеры высоко оценили приверженность президента США Дональда Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине. В этом „коалиция желающих“ будет играть важную роль через размещение своего контингента на Украине», — говорится в коммюнике коалиции, опубликованном канцелярией премьер-министр Великобритании Кира Стармера.

Руководители вновь выразили готовность оперативно разместить контингент по завершении боевых действий. Они также заявили о намерении обеспечить контроль и защиту воздушного и морского пространства Украины и содействовать восстановлению ее вооруженных сил.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что после саммита лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске в ближайшее время состоится новая встреча представителей «коалиции желающих» по вопросу Киева. Они намерены работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Так называемая «коалиция желающих» планирует содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины, о которых ранее объявили в Вашингтоне. Об этом говорится в опубликованном по итогам встречи коалиции заявлении. «Лидеры высоко оценили приверженность президента США Дональда Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине. В этом „коалиция желающих“ будет играть важную роль через размещение своего контингента на Украине», — говорится в коммюнике коалиции, опубликованном канцелярией премьер-министр Великобритании Кира Стармера. Руководители вновь выразили готовность оперативно разместить контингент по завершении боевых действий. Они также заявили о намерении обеспечить контроль и защиту воздушного и морского пространства Украины и содействовать восстановлению ее вооруженных сил. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что после саммита лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске в ближайшее время состоится новая встреча представителей «коалиции желающих» по вопросу Киева. Они намерены работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...