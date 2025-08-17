Суд взыскал с мэрии Копейска 4,7 млн за ледовый городок

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с мэрии Копейска деньги, невыплаченные предпринимателю за строительство новогоднего городка 2023 года. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Взыскать с МКУ Копейского городского округа „Управление благоустройства“ в пользу индивидуального предпринимателя Корец Ивана Валерьевича 4 685 300 рублей. Взыскать с МКУ КГО „Управление благоустройства“ пени за нарушение срока по оплате размере 66 975 рублей», — говорится в решении суда.
Кроме того, суд взыскать с «Управления благоустройства» в пользу ИП Корец штраф в размере 20 000 рублей. Суд признал недействительным решение управления об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. В удовлетворении встречных исковых требований суд отказал.
Мэрия отказалась оплачивать работы по возведению ледового городка на главной площади города в феврале 2023 года. Причиной стало то, что не были соблюдены проектные пропорции. Из-за холодов льдины вместо проектных 20 сантиметров имели толщину свыше 30 сантиметров. Были выявлены и другие недостатки. Подрядчик заявлял, что они были устранены еще до наступления Нового года, контракт же был расторгнут 10 февраля. По словам представителей подрядчика, в предыдущие годы подобные расхождения с проектом не служили поводом для расторжения контракта.
Выявленные отступления от проекта не мешали копейчанам на протяжении всей зимы кататься с горок и играть в ледовом городке. Несмотря на это, подрядчик остался без денег.
Предприниматель подал заявление в суд о взыскании средств весной 2023 года. С тех пор продолжались судебные разбирательства.
У истории было продолжение. Будучи в курсе истории, на строительство городка 2023-2024 годов, на конкурс не заявилось ни одного участника. После этого мэрия заключила договор как с единственным поставщиком, то есть без конкурса, с предпринимателем Алексеем Сосниным. Прокуратура посчитала это незаконным и обратилась в суд.
Суд согласился с надзорным ведомством. В итоге Соснин был вынужден вернуть мэрии полученные за строительство городка шесть миллионов рублей.
