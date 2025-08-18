Увеличилось число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области

Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до 154
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате взрыва на заводе в Рязанской области погибли 20 человек
В результате взрыва на заводе в Рязанской области погибли 20 человек Фото:
новость из сюжета
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

В Рязанской области число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в поселке Лесной увеличилось до 154 человек, из них 20 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По уточненной информации, всего пострадали 154 человека, в том числе 20 погибших», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС добавили, что специалисты продолжают аварийно-спасательные работы на месте происшествия.

По данным министерства, разбор завалов ведется на трех основных участках территории завода. На площади в три тысячи квадратных метров уже ликвидирована половина разрушенных конструкций. Кинологические расчеты МЧС обследовали все помещения предприятия на предмет возможного нахождения выживших. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим и их родственникам.

Взрыв на заводе «Эластик» произошел утром 15 августа в поселке Лесной Рязанской области. По данным оперштаба, 17 пострадавших направлены на лечение в Москву: из них 14 находятся в тяжелом состоянии и трое — в средней степени тяжести. Остальные лечатся в Рязани. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Глава региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Рязанской области число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в поселке Лесной увеличилось до 154 человек, из них 20 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «По уточненной информации, всего пострадали 154 человека, в том числе 20 погибших», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС добавили, что специалисты продолжают аварийно-спасательные работы на месте происшествия. По данным министерства, разбор завалов ведется на трех основных участках территории завода. На площади в три тысячи квадратных метров уже ликвидирована половина разрушенных конструкций. Кинологические расчеты МЧС обследовали все помещения предприятия на предмет возможного нахождения выживших. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим и их родственникам. Взрыв на заводе «Эластик» произошел утром 15 августа в поселке Лесной Рязанской области. По данным оперштаба, 17 пострадавших направлены на лечение в Москву: из них 14 находятся в тяжелом состоянии и трое — в средней степени тяжести. Остальные лечатся в Рязани. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Глава региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...