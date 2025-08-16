После взрыва на пороховом заводе в Рязанской области объявили траур: подробности к этой минуте

В Рязанской области 18 августа установлен день траура в связи с взрывом, произошедшим в пороховом цехе завода «Эластик». В этот день на территории региона государственные флаги будут приспущены, а проведение развлекательных мероприятий рекомендовано отменить. Соответствующее заявление сделал губернатор области Павел Малков. Что известно на второй день после ЧП — в материале URA.RU.
Что произошло
Где случился взрыв
Днем 15 августа в Шиловском районе Рязанской области в пороховом цехе завода произошел взрыв с последующим возгоранием «Эластик». Предварительной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности.
Министерство чрезвычайных ситуаций России отправило в Рязанскую область из Московской области дополнительный отряд, состоящий из 100 спасателей. Туда были направлены спасатели из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра. С собой они взяли оборудование для проведения поисково-спасательных работ.
Доступ на место происшествия по-прежнему закрыт. Экстренные службы продолжают разбирать завалы. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
Для работ задействовано порядка 360 специалистов и более 90 единиц техники МЧС и Росгвардии. Кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции. На месте также присутствуют психологи.
Что известно о погибших и пострадавших
На данный момент известно об 11 погибших и 130 пострадавших. Сообщается, что 29 человек из них госпитализированы.
Согласно информации оперативного штаба, в медицинских учреждениях Рязани проходят лечение 13 пациентов. Еще 16 человек были направлены в федеральные медицинские центры Москвы.
День траура
Глава Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа днем траура по погибшим в результате пожара. «В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. На всей территории области будут приспущены флаги», — написал Малков в своем telegram-канале. Культурным учреждениям, телерадиокомпаниям и различным организациям рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.
Горячая линия работает круглосуточно
Оперативный штаб Рязанской области сообщил, что горячая линия и центр поддержки пострадавших, созданные в связи с чрезвычайным происшествием в регионе, будут функционировать в режиме 24/7. «Обратиться можно по адресу: улица Школьная, дом 13, помещение Лесновской средней школы. Организована горячая линия, которая также работает круглосуточно: 84913637464», — сообщается в telegram-канале оперштаба.
