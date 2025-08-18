В Екатеринбурге похоронили врача-узиста, которая убила двоих детей (3 и 9 лет) и покончила с собой. Прощание состоялось 16 августа, сказал источник URA.RU, близкий к семье.
«Родные постарались максимально без огласки провести похороны, не хотели, чтобы были журналисты. На прощании присутствовали только самые близкие», — сказал собеседник агентства. Женщину и детей похоронили на Лесном кладбище.
Их тела обнаружили 10 августа в Ленинском районе — после того, как бабушка забила тревогу: ее дочь не выходила на связь. Как выяснилось позже, у погибшей женщины могла быть депрессия. Она оставила предсмертную записку. Трагедия сильно потрясла родственников: они почти неделю не могли забрать тела из морга. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!