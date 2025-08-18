Чище, чем в прошлые годы: мэр Екатеринбурга остался доволен уборкой после Дня города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался доволен уборкой улиц после Дня города. Обратную связь своим замам, в особенности профильному Владимиру Гейко, он дал на утренней планерке 18 августа, рассказал источник URA.RU.
«Не было переполненных урн, техника вышла мыть город почти сразу после окончания программы. В прошлом году такого не было», — пересказал спич градоначальника собеседник.
С апреля уборку в городе курирует Владимир Гейко, ранее отвечавший только за ЖКХ. Новые полномочия достались ему от предшественника Алексея Бубнова, отправленного в отставку после критики врио губернатора Дениса Паслера.
Что внешнему виду Екатеринбурга надо уделять особое внимание, глава региона снова напомнил Орлову в День города 16 августа. Тот и сам признался, что хотел бы придать городу «столичного лоска». сообщили, что сразу же после окончания празднования на улицы вышли 226 единиц техники и 491 рабочий. Они вывезли порядка 155 тонн мусора и убрали 111 тонн грязи.в пресс-службе мэрии
