В США не стали давать конкретику относительно ввода американских войск на Украину

Уитэкер: гарантии безопасности Украине не означают присутствие войск США
США не планируют размещать свои войска на территории Украины
Спецоперация РФ на Украине

США не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках гарантий безопасности, которые обсуждаются с Киевом. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«В конечном итоге это должен решить президент [США Дональд] Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — заявил Уитэкер в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что Украина и европейские страны заинтересованы в участии США, однако окончательное решение будет принимать президент. По словам дипломата, Киев ожидает гарантий, чтобы избежать повторения текущих событий.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN пояснил, что Вашингтон не рассматривает возможность вовлечения НАТО в защиту Украины. По его словам, Штаты и европейские страны могут предложить Украине гарантии, подобные статье 5 Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны альянса.

Один из советников Трампа сообщал, что сегодняшние переговоры президента США с Владимиром Зеленским не будут проводиться в прессе. Он также предложил забыть о прекращении огня, указав, что главная цель Трампа — организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а все остальные меры рассматриваются как прелюдия к этому моменту для достижения мира, передает «Общественная служба новостей».

