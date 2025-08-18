18 августа 2025

Пермский метеоролог дала прогноз появлению смерчей, подобных тем, что обрушился на Суксун

Метеоролог: смерчи, подобные тем, что обрушился на Суксун, будут появляться чаще
Смерчи, подобные тем, что обрушился 18 августа на поселок Суксун в Пермском крае, будут отмечаться в регионе чаще и становиться более разрушительными. Такой прогноз URA.RU дала начальник отделе метеорологических прогнозов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Евгения Пищальникова. По ее словам, появлению смерча способствовали влажный воздух, а также ветер у земли и на высоте.

«Благоприятные условия для образования смерча создают малоградиентное барическое поле в приземном слое и циклоническая циркуляция в средней тропосфере. Плюс — высокое влагосодержание воздуха. То есть, необходимо наличие слабого ветра у земли и вращение воздуха против часовой стрелки на высоте. Иначе воронка не образуется и не достигнет подстилающей поверхности. В дальнейшем это явления будет отмечаться [в Пермском крае] чаще и становиться более разрушительным», — пояснила Пищальникова.

При этом метеоролог отметила, что смерчи являются плохо прогнозируемым опасным явлением. Пищальникова напомнила, что смерчи отмечаются в регионе практически ежегодно, чаще — над водной поверхностью. Так, разрушительные вихри наблюдались в регионе в мая 2007 года в Октябрьском районе и в июле 2024 года в Чайковском округе.

Смерч, прошедший в Суксун накануне, оставил жителей поселка без электроэнергии и газоснабжения. Дома и надворные постройки суксунцев получили значительные повреждения. Сейчас местные власти оценивают ущерб от природного явления.

