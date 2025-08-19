На границе ликвидирована группа ВСУ при попытке вторжения в Россию: карта СВО на 19 августа

Группу украинских военных уничтожили при попытке пересечь российскую границу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ пресекли попытку украинских военных пересечь границу
ВС РФ пресекли попытку украинских военных пересечь границу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы через государственную границу в Брянской области 19 августа. Об этом сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что украинские формирования практически ежедневно осуществляют попытки атаковать объекты на территории России, в том числе в приграничных и центральных регионах. На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Легенда Карты
Легенда Карты
Фото:

ДНР

В Северном Покровском (Красноармейске) продолжаются ожесточенные бои — в районе населенного пункта Золотой Колодезь противник перебросил дополнительные резервы для сдерживания наступления российских сил. Об этом пишут «Два майора».

«В районе нашего прорыва у Золотого Колодезя противник подтянул резервы, идут бои высокой интенсивности», — сказано в сообщении telegram-канала. Украинские войска пытаются стабилизировать положение оборонительных рубежей, используя свежие подразделения и бронетехнику.

Брянская область

Группа украинских военных попыталась прорваться на территорию России в Брянской области, однако российские военнослужащие пресекли попытку проникновения. Об этом сообщают силовые структуры региона.

«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — говорится в официальном сообщении. Силовые структуры также отмечают, что попытки проникновения украинских диверсионных групп на территорию России происходят регулярно. В настоящее время усилены меры безопасности, а также продолжается укрепление государственной границы.

Сумское направление

Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику на сумское направление, где идут ожесточенные бои за контроль над территориями. Об этом сообщают силовые структуры.

Наиболее напряженной остается ситуация в районе Юнаковки. Здесь продолжаются тяжелые бои с применением крупнокалиберного вооружения. Российские войска предпринимают активные действия по сдерживанию продвижения украинских сил и удержанию контроля над занятыми населенными пунктами.

Белгородская область

В Белгородской области пострадали двое мужчин из-за атак вражеских беспилотников. Один из пострадавших получил ранения в селе Новостроевка-Первая, где беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект. Второй мужчина был ранен в районе села Нечаевка Белгородского района — там дрон поразил легковой автомобиль.

Кроме того, под обстрелами оказались территории населенных пунктов Октябрьский, Шебекино, Первое Цепляево, Нехотеевка, Муром, Вознесеновка, Гора-Подол, Чапаевский, Козинка, Головчино, Санково, Мокрая Орловка, Казинка, Орехово, Отрадовский и Пролетарский. Украинские БПЛА повредили жилые здания и объекты инфраструктуры.

Запорожское направление

На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах населенных пунктов Нестерянка и Плавни, сообщают в силовых структурах. Подразделения ВС РФ ведут интенсивные боевые действия на южных окраинах города Степногорск.

В районах сохраняется высокая плотность артиллерийского огня и продолжаются попытки противника удержать занятые позиции. Российские военные проводят контрнаступательные действия, используя беспилотные системы и артиллерию для поражения техники и позиций ВСУ.

Херсонское направление

В Херсонской области из-за атаки дрона-камикадзе по частному дому в поселке Брилевка погибла женщина 1949 года рождения. Противник также штурмовал населенные пункты Алешки, Днепряны, Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка.

Краснолиманское направление

Вооруженные силы России улучшили тактическое положение в районе населенных пунктов Шандриголово и Среднее, а также продолжают штурм Заречного со стороны Торского. Об этом сообщает Минобороны России.

«В районе сел Шандриголово и Среднее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные позиции, что позволяет повысить эффективность дальнейших действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что штурм Заречного продолжается при поддержке артиллерии. Противник, по данным ведомства, оказывает упорное сопротивление и предпринимает попытки удержать занимаемые рубежи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы через государственную границу в Брянской области 19 августа. Об этом сообщили в силовых структурах. Отмечается, что украинские формирования практически ежедневно осуществляют попытки атаковать объекты на территории России, в том числе в приграничных и центральных регионах. На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. ДНР В Северном Покровском (Красноармейске) продолжаются ожесточенные бои — в районе населенного пункта Золотой Колодезь противник перебросил дополнительные резервы для сдерживания наступления российских сил. Об этом пишут «Два майора». «В районе нашего прорыва у Золотого Колодезя противник подтянул резервы, идут бои высокой интенсивности», — сказано в сообщении telegram -канала. Украинские войска пытаются стабилизировать положение оборонительных рубежей, используя свежие подразделения и бронетехнику. Брянская область Группа украинских военных попыталась прорваться на территорию России в Брянской области, однако российские военнослужащие пресекли попытку проникновения. Об этом сообщают силовые структуры региона. «В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — говорится в официальном сообщении. Силовые структуры также отмечают, что попытки проникновения украинских диверсионных групп на территорию России происходят регулярно. В настоящее время усилены меры безопасности, а также продолжается укрепление государственной границы. Сумское направление Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику на сумское направление, где идут ожесточенные бои за контроль над территориями. Об этом сообщают силовые структуры. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Юнаковки. Здесь продолжаются тяжелые бои с применением крупнокалиберного вооружения. Российские войска предпринимают активные действия по сдерживанию продвижения украинских сил и удержанию контроля над занятыми населенными пунктами. Белгородская область В Белгородской области пострадали двое мужчин из-за атак вражеских беспилотников. Один из пострадавших получил ранения в селе Новостроевка -Первая, где беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект. Второй мужчина был ранен в районе села Нечаевка Белгородского района — там дрон поразил легковой автомобиль. Кроме того, под обстрелами оказались территории населенных пунктов Октябрьский, Шебекино, Первое Цепляево , Нехотеевка, Муром, Вознесеновка, Гора-Подол, Чапаевский, Козинка, Головчино, Санково , Мокрая Орловка, Казинка, Орехово, Отрадовский и Пролетарский. Украинские БПЛА повредили жилые здания и объекты инфраструктуры. Запорожское направление На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах населенных пунктов Нестерянка и Плавни, сообщают в силовых структурах. Подразделения ВС РФ ведут интенсивные боевые действия на южных окраинах города Степногорск. В районах сохраняется высокая плотность артиллерийского огня и продолжаются попытки противника удержать занятые позиции. Российские военные проводят контрнаступательные действия, используя беспилотные системы и артиллерию для поражения техники и позиций ВСУ. Херсонское направление В Херсонской области из-за атаки дрона-камикадзе по частному дому в поселке Брилевка погибла женщина 1949 года рождения. Противник также штурмовал населенные пункты Алешки, Днепряны , Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка . Краснолиманское направление Вооруженные силы России улучшили тактическое положение в районе населенных пунктов Шандриголово и Среднее, а также продолжают штурм Заречного со стороны Торского . Об этом сообщает Минобороны России. «В районе сел Шандриголово и Среднее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные позиции, что позволяет повысить эффективность дальнейших действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что штурм Заречного продолжается при поддержке артиллерии. Противник, по данным ведомства, оказывает упорное сопротивление и предпринимает попытки удержать занимаемые рубежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...