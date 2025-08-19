На границе ликвидирована группа ВСУ при попытке вторжения в Россию: карта СВО на 19 августа

Российские военные предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы через государственную границу в Брянской области 19 августа. Об этом сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что украинские формирования практически ежедневно осуществляют попытки атаковать объекты на территории России, в том числе в приграничных и центральных регионах. На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ДНР
В Северном Покровском (Красноармейске) продолжаются ожесточенные бои — в районе населенного пункта Золотой Колодезь противник перебросил дополнительные резервы для сдерживания наступления российских сил. Об этом пишут «Два майора».
«В районе нашего прорыва у Золотого Колодезя противник подтянул резервы, идут бои высокой интенсивности», — сказано в сообщении telegram-канала. Украинские войска пытаются стабилизировать положение оборонительных рубежей, используя свежие подразделения и бронетехнику.
Брянская область
Группа украинских военных попыталась прорваться на территорию России в Брянской области, однако российские военнослужащие пресекли попытку проникновения. Об этом сообщают силовые структуры региона.
«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — говорится в официальном сообщении. Силовые структуры также отмечают, что попытки проникновения украинских диверсионных групп на территорию России происходят регулярно. В настоящее время усилены меры безопасности, а также продолжается укрепление государственной границы.
Сумское направление
Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику на сумское направление, где идут ожесточенные бои за контроль над территориями. Об этом сообщают силовые структуры.
Наиболее напряженной остается ситуация в районе Юнаковки. Здесь продолжаются тяжелые бои с применением крупнокалиберного вооружения. Российские войска предпринимают активные действия по сдерживанию продвижения украинских сил и удержанию контроля над занятыми населенными пунктами.
Белгородская область
В Белгородской области пострадали двое мужчин из-за атак вражеских беспилотников. Один из пострадавших получил ранения в селе Новостроевка-Первая, где беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект. Второй мужчина был ранен в районе села Нечаевка Белгородского района — там дрон поразил легковой автомобиль.
Кроме того, под обстрелами оказались территории населенных пунктов Октябрьский, Шебекино, Первое Цепляево, Нехотеевка, Муром, Вознесеновка, Гора-Подол, Чапаевский, Козинка, Головчино, Санково, Мокрая Орловка, Казинка, Орехово, Отрадовский и Пролетарский. Украинские БПЛА повредили жилые здания и объекты инфраструктуры.
Запорожское направление
На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах населенных пунктов Нестерянка и Плавни, сообщают в силовых структурах. Подразделения ВС РФ ведут интенсивные боевые действия на южных окраинах города Степногорск.
В районах сохраняется высокая плотность артиллерийского огня и продолжаются попытки противника удержать занятые позиции. Российские военные проводят контрнаступательные действия, используя беспилотные системы и артиллерию для поражения техники и позиций ВСУ.
Херсонское направление
В Херсонской области из-за атаки дрона-камикадзе по частному дому в поселке Брилевка погибла женщина 1949 года рождения. Противник также штурмовал населенные пункты Алешки, Днепряны, Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка.
Краснолиманское направление
Вооруженные силы России улучшили тактическое положение в районе населенных пунктов Шандриголово и Среднее, а также продолжают штурм Заречного со стороны Торского. Об этом сообщает Минобороны России.
«В районе сел Шандриголово и Среднее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные позиции, что позволяет повысить эффективность дальнейших действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что штурм Заречного продолжается при поддержке артиллерии. Противник, по данным ведомства, оказывает упорное сопротивление и предпринимает попытки удержать занимаемые рубежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.