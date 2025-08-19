Лавров дал понять, зачем к России присоединили Крым и Донбасс

Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — защита русских, исторически проживающих на этих землях, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия не ставила перед собой цели завоевания территорий — ни в Крыму, ни в Донбассе, ни в Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, действия России направлены на защиту русскоязычного населения, традиционно проживающего на этих территориях.
«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях», — сказал Лавров. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее глава российского МИД рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пересмотрел подход Вашингтона к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, Лавров подчеркнул, что саммит глав РФ и США в Анкоридже проходил в конструктивном ключе, а от американского лидера и его команды исходила искренность. Глава российского МИД отметил, что переговоры с представителями США проходили в крайне благоприятной атмосфере. Об этом свидетельствуют комментарии, сделанные руководителями обеих стран после встречи.
Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.
