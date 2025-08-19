Лавров сказал, что думает о команде Трампа после встречи на Аляске

Лавров сообщил о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Трампа
По словам Лаврова, атмосфера на переговорах с американской стороной была «очень хорошая»
По словам Лаврова, атмосфера на переговорах с американской стороной была «очень хорошая»
Встреча Путина и Трампа

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске, проходили в конструктивном ключе, а от американского лидера и его команды исходила искренность. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — сказал Лавров. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что переговоры с представителями США проходили в крайне благоприятной атмосфере. Об этом свидетельствуют комментарии, сделанные руководителями обеих стран после встречи.

Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.

