Лавров сказал, что думает о команде Трампа после встречи на Аляске

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске, проходили в конструктивном ключе, а от американского лидера и его команды исходила искренность. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — сказал Лавров. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что переговоры с представителями США проходили в крайне благоприятной атмосфере. Об этом свидетельствуют комментарии, сделанные руководителями обеих стран после встречи.
Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.
