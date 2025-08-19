Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин вряд ли готов на скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он считает, что в данной ситуации также наблюдается дипломатическое противостояние, в рамках которого каждая сторона придерживается собственной позиции.
«Думаю, что нет. Здесь тоже идет дипломатическая игра, где каждый гнет свою линию. Европейцы почему-то уверены, если они организуют личную встречу Путина с Зеленским, то смогут „продавить“ Путина. Возможно, они заманивают российского президента предложениями по смягчению санкций, если такая встреча состоится», — сказал Козюлин в интервью корреспонденту URA.RU.
Он отметил, что российская сторона признает необходимость проведения такой встречи, однако считает, что она должна состояться лишь в подходящее время, а не немедленно. По его словам, важно постепенно повышать уровень участия и достигать новых соглашений. В то же время, европейские государства, по его мнению, рассчитывают на то, что коллективное давление на российского лидера приведет к подписанию невыгодного для Москвы соглашения, после чего они вновь возьмут паузу, чтобы дать Киеву возможность восстановить силы и подготовиться к возможному новому этапу конфликта.
В Белом доме 18 августа состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров. В Вашингтон прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
После встречи Зеленский выдвинул ряд условий, при выполнении которых он готов рассмотреть вариант мирного урегулирования конфликта в стране. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ. В ходе общения с журналистами Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальной передаче территорий России. При этом он впервые допустил возможность начала переговорного процесса без предварительного установления режима прекращения огня, а также проведения выборов на территории Украины.
