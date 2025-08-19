«Она жива»: близкие альпинистки, застрявшей на высоте, просят о помощи

Сестра застрявшей альпинистки на пике Победы просит о помощи
Девушка находится на высоте около 7102 м со сломанной ногой без связи, сообщили в чате
Девушка находится на высоте около 7102 м со сломанной ногой без связи, сообщили в чате Фото:

Одна из близких застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной просит о помощи. По ее словам, девушка находится на высоте около 7102 метров со сломанной ногой и без связи. Информация об этом поступила в тематическом чате.

«На данный момент моя сестра находится одна на высоте примерно 7102 м, у неё сломана нога, она без связи. Прилетевший дрон 16 августа зафиксировал, что она ЖИВА!!!» — заявила сестра Наговициной. Также отмечается, что спасатели, которые планировали идти к ней спускают обмороженных альпинистов и спускались сами. Когда помощь будет оказана застрявшей девушке неизвестна.

В просьбе о помощи указано, что Наговицина не может двигаться и неизвестно, сколько у нее еды. Тем временем, телефон начальника базового лагеря не предоставляется. Ранее поступала информация о том, Наталья Наговицина более недели ожидает помощи. Она травмировалась при спуске 12 августа. Об этом сообщает aif.ru.

