«Она жива»: близкие альпинистки, застрявшей на высоте, просят о помощи

Одна из близких застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной просит о помощи. По ее словам, девушка находится на высоте около 7102 метров со сломанной ногой и без связи. Информация об этом поступила в тематическом чате.
«На данный момент моя сестра находится одна на высоте примерно 7102 м, у неё сломана нога, она без связи. Прилетевший дрон 16 августа зафиксировал, что она ЖИВА!!!» — заявила сестра Наговициной. Также отмечается, что спасатели, которые планировали идти к ней спускают обмороженных альпинистов и спускались сами. Когда помощь будет оказана застрявшей девушке неизвестна.
В просьбе о помощи указано, что Наговицина не может двигаться и неизвестно, сколько у нее еды. Тем временем, телефон начальника базового лагеря не предоставляется. Ранее поступала информация о том, Наталья Наговицина более недели ожидает помощи. Она травмировалась при спуске 12 августа. Об этом сообщает aif.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.