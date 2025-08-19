19 августа 2025

«Известия»: Ан-24 «Ангары» мог потерпеть крушение из-за путаницы с показаниями приборов

Путаница с высотой: названа вероятная причина крушения Ан-24 под Тындой
Авиационному персоналу добавят занятий по системе QNH
Фото:
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Катастрофа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой могла произойти из-за роковой путаницы с определением высоты. Росавиация, ссылаясь на предварительные данные расследования, рекомендовала провести дополнительное обучение всех пилотов и диспетчеров. Об этом сообщают СМИ. 

«Самолет Ан-24 авиакомпании „Ангара“ мог потерпеть крушение под Тындой из-за ошибки, связанной с неверным толкованием показаний приборов. Предварительное расследование указывает на то, что пилоты, возможно, неправильно интерпретировали данные о высоте. При снижении экипаж Ан-24 установил на барометрических высотомерах давление по QNH (международные правила с использованием нулевой отметки на уровне моря). Однако при проходе контрольной точки экипаж доложил диспетчеру о высоте 1100 м, что соответствует QFE (советские правила измерения высоты от уровня полосы на аэродроме)», — передают «Известия» со ссылкой на данные письма руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, направленного главам авиапредприятий.

В связи с этим инцидентом Росавиация выпустила рекомендации о проведении дополнительного обучения для всех пилотов и авиадиспетчеров. Цель — исключить подобные риски в будущем и унифицировать понимание систем измерения высоты. Проблема особенно актуальна на фоне продолжающегося в России перехода аэродромов с советской системы (метры, QFE) на международную (футы, QNH).

За месяц до катастрофы Ан-24 под Тындой Ространснадзор выявил в авиакомпании «Ангара» серьезные нарушения в организации технического обслуживания самолетов и квалификации сотрудников. В июне 2025 года ведомство временно отстранило от эксплуатации восемь самолетов перевозчика, а также четырех инженеров, а ранее аналогичный Ан-24 выкатился за пределы полосы в Иркутской области. После трагедии в Амурской области был объявлен траур, а в Благовещенске открыт мемориал.

